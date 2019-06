Das genaue Gegenteil von Debicki, zumindest was die Körpergröße angeht, ist der britische Charakterschauspieler Tom Hollander. Er spielt den Wachhund von Richard Roper, seinen Sicherheitsmann, Vertrauten und Strohmann für allerlei schmutzige Waffendeals. Misstrauisch, eitel und schwul, mit einer Schwäche für Schönheit und Macht. Der ausgebildete Theaterschauspieler machte schon früh in kleineren Rollen so gelungener Filmdramen wie "Gosford Park", "Stage Beauty" oder "Stolz & Vorurteil" auf sich aufmerksam. Unvergessen ist auch seine Rolle als ehrgeiziger Gegenspieler von Johnny Depp in der erfolgreichen Piraten-Saga "Pirates of the Caribbean". Mit Hugh Laurie arbeitete er bereits für die charmante Komödie "Maybe Baby" (2000) zusammen.