Jonathan Pine (Tom Hiddleston) ist es inzwischen gelungen, das Vertrauen von Waffenhändler Richard Roper (Hugh Laurie) zu erwerben. Ropers rechte Hand, der misstrauische Major Corkoran (Tom Hollander), konnte dank gezielter Verleumdungen kaltgestellt werden, sodass nun Pine zum wichtigsten Strohmann für Ropers nächsten großen Waffendeal in der Türkei avanciert. Die britische Agentin Angela Burr (Olivia Colman) sieht sich fast am Ziel ihrer Arbeit, da fängt sie ein vertrauliches Telefongespräch zwischen ihrem Undercover-Agenten und Ropers schöner Freundin Jed (Elizabeth Debicki) ab, das nur einen Schluss zulässt. Die beiden haben eine Affäre.



Alarmiert will Angela die Mission in der Türkei daraufhin abblasen, aber Pine hat jeden Kontakt abgebrochen. Hat er das Lager gewechselt? Doch dann erhält sie den Hinweis auf eine umfangreiche Waffenlieferung, die demnächst die türkisch-syrische Grenze überqueren soll. Gemeinsam mit US-Agent Joel Steadman (David Harewood) leitet sie alles für eine gründliche Suchaktion am Grenzposten ein. Doch Roper scheint ihnen wieder einmal einen Schritt voraus zu sein.