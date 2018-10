Unterdessen stellt sich heraus, dass Jean Louis seiner eigenen Agenda folgt, um Loukauskis zu Fall zu bringen. In einem Skype-Gespräch versucht er, diesem ein Geständnis zu entlocken. Loukauskis geht zum Schein darauf ein, hat jedoch Vorkehrungen getroffen, dass Jean Louis kein zweites Mal mit dem Leben davonkommt.



Während Jackie und Harald den Aufenthaltsort von Loukauskis suchen, durchlebt Alicia einen Albtraum in ihrem Privatleben. Je mehr das Team über Loukauskis Geschäftspraktiken erfährt und erkennt, mit welcher Perfektion er den Menschenhandel organisiert hat, desto klarer wird, dass sie ihn wohl nie wieder auffinden werden, wenn er erst einmal untergetaucht ist. Sie versuchen Loukauskis von seinem Umfeld zu isolieren, um so seine Zufluchtsmöglichkeiten zu minimieren.



Schließlich entdecken sie seinen voraussichtlichen Aufenthaltsort: eine verlassene Fabrik in einer ländlichen Gegend in Belgien. Harald und Alicia erreichen die Fabrik, finden jedoch zunächst keine Spur von Loukauskis. Stattdessen entdecken und befreien sie dort Dutzende von misshandelten Frauen, die als Zwangsarbeiterinnen Imitationen von Markenkleidung für den Schwarzmarkt anfertigen mussten.



Durch einen entscheidenden Hinweis wird klar, dass sich Loukauskis noch in der Nähe aufhalten muss. Es kommt zu einer folgenschweren Begegnung.