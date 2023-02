Aus Sorge um ihre Tochter Malu macht sich Mariam von London auf den Weg nach Dänemark - gemeinsam mit ihrem guten Freund Albert, der sie nicht allein gehen lassen hat. Vor einem kleinen Café am Hafen von Zeebrugge gerät Albert in Streit mit drei Skinheads. Als zwei Polizeibeamte hinzukommen, bekommt Mariam Panik und verlässt durch die Hintertür das Bistro.



Morten bricht in Helles Haus ein und trifft auf Malu. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Morten mit einem Messer auf die Syrerin einsticht. Als Helle zurückkommt, schlägt sie ihren Freund nieder, der bewusstlos zu Boden sackt. Malu ist lebensgefährlich verletzt. Während sie ins Krankenhaus gebracht wird, vernimmt Nelly Helle und erfährt, dass das Motiv von Mortens Angriff Fremdenhass ist.



Doch Morten ist verschwunden. Auf Facebook befeuert er die Tat der Marschfarm-Morde und kündigt einen weiteren Anschlag an. Als Nelly und ein SWAT-Team Mortens Haus stürmen, ist dieser bereits schwer bewaffnet unterwegs und nimmt auf dem Glockenturm am Kirchplatz willkürlich Flüchtlinge ins Visier, um diese zu erschießen. In letzter Sekunde entdeckt Gregor den jungen Mann und kann den Platz evakuieren. Nachdem Morten merkt, dass er entdeckt wurde, bedroht er Gregor mit seiner Waffe. Umstellt von der Polizei, geht es für beide plötzlich um Leben und Tod.



Doch die Polizei kann Morten aufhalten, und er wird von Nelly und Gregor verhört. Schlechte Neuigkeiten gibt es von den forensischen Untersuchungen, die ergeben haben, dass Morten die Morde auf der Marschfarm nicht verübt haben kann. Noch am selben Abend fahren Nelly, Paula und Gregor zum Krankenhaus in Højer, um Malu zu besuchen. Sie wissen nicht, dass sich kurz zuvor der Täter Zutritt zum Krankenhaus verschafft und sich dort als Malus Vater Orhan Barkiri ausgegeben hat. Paula entdeckt ihn auf dem Flur des Krankenhauses und nimmt die Verfolgung auf. Es kommt zum Kampf. Doch der Täter kann fliehen und lässt die schwer verletzte Paula zurück.