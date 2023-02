Paula vergleicht Drohnen- und Archivmaterial und kann den Mann, der sie angegriffen hat, tatsächlich finden: Auf einer Aufnahme aus der syrischen Wüste ist der Mann zusammen mit der "CU"-Gruppe zu sehen, der auch Karim angehört und die mit dem türkischen Geschäftsmann Calik den Waffendeal gemacht hat. Neue Hinweise ergeben, dass der Unbekannte auch für die Morde auf der Marschfarm verantwortlich ist.



Paula gelingt es, das Handy eines unbekannten Anrufers als das des Täters zu identifizieren. Von diesem Handy wurden nur zwei Nummern angerufen: eine in Syrien, die nicht zurückzuverfolgen ist, und eine, die zur Firma Nerz Logistik mit Sitz auf den Cayman Islands führt. Die Anrufe wurden im direkten Umfeld der Pension Mueller getätigt. Sofort macht sich ein auf den Weg zur Pension. Doch als das Einsatzkommando dort eintrifft, ist es bereits zu spät - das Ehepaar wird tot aufgefunden, und vom Täter fehlt jede Spur.



Als das Telefon des Killers wieder aktiv ist, zeigt die Peilung Hamburg an. Bei einem Großeinsatz kreist die Polizei einen Flüchtenden ein und zwingt ihn zur Aufgabe. Doch es ist nicht der Mann, der Paula angegriffen hat, sondern ein illegaler Flüchtling aus dem Irak. Auf Bildern einer Überwachungskamera am Hamburger Hauptbahnhof sieht das JIT den Täter, wie er mit Malus Mutter und zwei Kindern den Bahnhof verlässt. Dem Team ist klar, dass Mariam sich in großer Gefahr befindet und sie schnellstmöglich gefunden werden muss. Die Polizei verbreitet sofort sein Foto mit dem Hinweis, dass er mit den Morden auf der Marschfarm in Verbindung steht und noch an zwei weiteren Tatorten in Hamburg anwesend war.



Zufällig sieht Mariam an einer Autobahnraststätte den Fernsehbericht über den Mann und kann mit den Kindern fliehen. In Hamburg stellt sie sich der Polizei. Sie erklärt sich bereit, Gregor und Nelly alles zu erzählen, was sie über Said weiß - wenn sie sie zu ihrer Tochter bringen.