Das gesamte Material seiner Recherchen befindet sich auf einem verschlüsselten Webserver. Aber Jean Louis zeigt sich der Polizei gegenüber nur wenig kooperativ. Die Ermittlungen werden erschwert, als Akten über den sechs Jahre zurückliegenden Mordfall in Cannes bei der belgischen Polizei plötzlich verschwinden und Alicias Vorgesetzte, Ermittlungsrichterin Stéphane Pernel (Hilde van Mieghem), einen Selbstmordversuch unternimmt. Was weiß Madame Pernel, und wie tief ist die belgische Polizei intern in den Fall verstrickt?



Eine weitere heiße Spur führt das Team zu Theo Janke (Milton Welsh), der der Zuhälter von Iris Gablers Tochter Maria war. Es finden sich handfeste Beweise am Tatort, dass er Marias Mörder ist. Doch Janke scheint wie vom Erdboden verschluckt. Als die Ermittler schließlich sein Versteck finden, kommen sie zu spät: Sie finden Theo Janke und seine Tochter Lulu (Amelie Plaas-Link) erschossen in einer Berliner Stadtwohnung. Die Schlinge um Milliardär Loukauskis zieht sich enger, als die Spur dieses Doppelmordes zu Loukauskis' persönlichem Sicherheitschef Bruno Koopmann (Filip Peeters) führt.



Harald stellt Kontakt zu Max Ritter (Marc Benjamin) her, einem verdeckten deutschen Ermittler, der in Loukauskis' Organisation eingeschleust wurde. Es scheint so, als hätten sich Loukauskis' Ex-Frau Dahlia (Nadeshda Brennicke) und Bruno Koopmann gegen Loukauskis verschworen, nachdem Dahlia bei der Scheidung um eine riesige Summe des gemeinsamen Vermögens gebracht wurde.



Einen alten Mordfall wieder auszugraben, belastende Aussagen der drei Prostituierten zu sammeln, die Frauen unmittelbar danach zu töten und die Morde Loukauskis in die Schuhe zu schieben - dies könnte der perfide Racheplan der Ex-Frau sein. Das Team scheint kurz vor der Auflösung der Falls zu stehen, es fehlen nur noch wenige Beweisteile. Der entscheidende Hinweis könnte sich in einem Telefonat finden, das die Prostituierte Maria kurz vor ihrem Tod mit ihrer Mutter Iris Gabler geführt hat. Als Jackie Iris Gabler damit konfrontieren will, läuft sie geradewegs in eine tödliche Falle.