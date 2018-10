Bis, zum ersten Mal überhaupt, ein Riss in Loukauskis' sorgfältig gepflegter Geschäftsfassade auftaucht: Eine Hühnerfarm in Dänemark wird als Quelle eines Salmonellen-Skandals identifiziert, in der illegale Einwanderer aus Osteuropa unter unmenschlichen Bedingungen als Zwangsarbeiter missbraucht werden.



Mit der Verbindung der Hühnerfarm zu einer Scheinfirma, die unter dem Dach von Loukauskis' Imperium operiert, gibt es erstmalig etwas Greifbares, um gegen den Milliardär vorgehen zu können. Eine Razzia soll Beweise liefern, doch als die dänische Polizei eintrifft, brennt das ganze Gebäude. Viele der dort eingesperrten Zwangsarbeiter sterben qualvoll in den Flammen.



Das Feuer vernichtet nahezu alle Beweise, die Loukauskis mit der Zwangsarbeit in Verbindung hätten bringen können. Den Schlüssel, ihn zu überführen, könnte ihnen Jean Louis liefern, doch das Einzige, was Alicia zunächst aus ihm herausbekommt, ist ein Liebesgedicht, das er rezitiert. Ein Hinweis? Ein Code? Eine versteckte Botschaft?



Erst als das Team eine Aufnahme des Telefongesprächs zwischen Maria und ihrer Mutter Iris Gabler findet, wird klar, wie Loukauskis' "Geschäfte", die getöteten Prostituierten und der Anschlag auf Jackie zusammenhängen.