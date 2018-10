Außer sich vor Schmerz und Wut durch Sabines Tod, quetscht Gregor den Namen des Mörders aus LKW-Fahrer Rudi heraus: Said Gharbour. Mithilfe des Namens gelingt Paula in Brüssel ein Durchbruch zur Entschlüsselung der "Caliphate Union"-Dokumente, die in der Marschfarm gefunden wurden. Es stellt sich heraus, dass Said ein Offizier des syrischen Geheimdienstes ist, der im Auftrag der "CU" die vier Friese an einen Kunsthändler in Österreich verkaufen soll: Lucy und Tebos Meyer. Die Ermittler heften sich an deren Fersen und verhaften die Kunsthändler bei der illegalen Übergabe der Goldfriese des "Garten von Ishtar" an den Milliardär Richard Adams.



Das Netzwerk der Raubkunsthändler, durch deren Aktivitäten westliches Geld zur Finanzierung des internationalen Terrorismus beiträgt, ist zerschlagen. Doch der Anschlag der "Caliphate Union" steht unmittelbar bevor, und von Malu und Said Gharbour fehlt jede Spur.



Malu konnte vor Said zurück nach Dänemark fliehen und sucht nun die Hilfe der Polizei. Doch das syrische Regime übt politischen Druck auf die dänische Regierung aus und fordert Malus Auslieferung sowie die Herausgabe des "Garten von Ishtar". Gregor kann dies nicht akzeptieren und will ihr bei der Flucht nach England helfen. Doch Malu hält weiter an ihrer Mission fest: Sie will das Kunstwerk vor den Terroristen schützen. Es geht um nationale Identität, um Kultur, Geschichte, Frieden und um alles, was in ihrem Heimatland bedroht ist. So hilft Gregor Malu, die Friese aus der Zentrale des belgischen Geheimdienstes zu entwenden und mit Malu Richtung Küste zu fliehen. Doch Said lauert ihnen auf. In einem Schusswechsel verletzt Said Gregor schwer und entkommt mit Malu und den Goldfriesen. Mit einem gewagten Plan gelingt es Nelly und Paula, Said zu stellen und den Terroranschlag zu verhindern.