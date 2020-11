They were ten

Ein Albtraum, der nicht enden will

Zehn Personen werden unter einem Vorwand in ein angebliches Luxushotel auf eine Insel gelockt. Bei ihrer Ankunft entpuppt sich das Traumhotel schnell als Albtraum. Alle sollen für ein Verbrechen bezahlen...

Die Thriller-Serie basiert auf dem Roman "And Then There Were None" von Agatha Christie aus dem Jahr 1939.



