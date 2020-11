Die Köchin Myriam und der Verwalter Eddy wurden als Angestellte des Hotels angeheuert. Als Gäste angelockt wurden die resolute Ärztin Victoria, der toughe Ex-Soldat Xavier, die rätselhafte Eve, der verweichlichte Gilles, die junge Botanikern Nina, das dümmliche It-Girl Kelly, New-Age-Guru Vincent und der junge Malik, der für eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO, arbeitet.



Es gibt außer Myriam und Eddy kein Personal und kaum Verpflegung, und das Hotel wirkt abgewohnt und verfallen. Als zuerst das Internet sabotiert wird und dann noch mit Vincents Hubschrauber die einzige Möglichkeit, von der Insel wegzukommen, wird schnell klar, dass sie nicht allein dort sind. Die erste Suche verläuft jedoch ergebnislos bis auf einen kleinen Voodoo-Altar, auf dem sich zehn kleine aufgespießte Puppen befinden.



Die Gäste finden außerdem kleine Hinweise in ihren Zimmern und werden videoüberwacht. In Rückblenden wird Myriams Verbrechen erzählt. Gleichzeitig gerät sie auf der Insel in Lebensgefahr.



Auf einer zweiten Zeitebene suchen die Polizisten Mathieu und Baptista auf der Insel nach Nina. Sie hatten die Botanikerin unmittelbar vor deren Abflug auf die Teufelsinsel im Zusammenhang mit einem Taschendiebstahl kennengelernt. Als sie im Hotel ankommen, finden sie jedoch kein Lebenszeichen außer Ninas Handy mit einer Videobotschaft, in der sie um Hilfe ruft.



Die sechsteilige französische Thriller-Serie "They Were Ten" basiert auf dem Roman "And Then There Were None" von Agatha Christie aus dem Jahr 1939.