Der Endzwanziger David (Rein Mulder) bricht seine Zelte in Amsterdam ab und will in Berlin seinen Traum von einer beruflichen Existenz als Schauspieler verwirklichen. Mit Sack und Pack reist er in die deutsche Hauptstadt, um dort bei seiner Freundin Eva (Carmen van Mulier) zu leben. Der Haken an der Sache: David hat sie vorher nicht in seine Pläne eingeweiht und Eva reagiert nun auf die Überraschung betont reserviert. Es kommt sogar noch schlimmer: Gleich am ersten gemeinsamen Abend in ihrer Wohnung macht sie mit David Schluss. Das Abenteuer Berlin scheint damit für ihn frühzeitig beendet. Doch als David ein Café besucht, redet ihm der spanische Kellner (Lucas Tavernier) ins Gewissen: Berlin sei eine coole Stadt, in der immerhin schon David Bowie gelebt habe. David solle sich nicht beirren lassen und hier sein Glück versuchen. Das lässt sich der niederländische Auswanderer nicht zweimal sagen. David sucht nach einer Bleibe und wird fündig: Er bezieht ein Zimmer in der Wohnung des etwas kauzigen norwegischen Physikstudenten Rob (Jonas Strand Gravli).