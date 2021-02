Als Kjells Athos-Figur plötzlich auftaucht, ist Karl sofort elektrisiert, alle seine Zweifel sind wie weggeblasen. Karl ist davon überzeugt, dass Kjell die Figur in der Nacht des Unfalls bei sich hatte. Also muss Kjell am Leben sein. Er investiert nun noch mehr Zeit in seine Suche nach seinem Bruder und startet Experimente, wie Kjell im Wasser der Förde hätte überleben können, und gerät dabei selbst in Lebensgefahr.



Bernd, der nach wie vor auf der Suche nach der Wahrheit über den Unfall ist, versucht auf verschiedenen Wegen, an Karls Wissen, was die Nacht angeht, zu kommen. Und tatsächlich ist es Karl, der unwissentlich Bernd den entscheidenden Hinweis dafür gibt, dass Jakob gelogen hat. Damit löst er ungewollt den Streit zwischen den beiden Männern aus und somit den Rückzug von Bernd aus der Familie.



Das ist für Karl ein traumatisches Erlebnis, und es führt dazu, dass er wieder in Therapie muss, wo Bilder aus der Nacht des Unfalls in ihm hochkommen.



Karl muss erkennen, dass es seine Verantwortung ist, dass Kjell über Bord ging. Denn er und sein Bruder hatten auf dem Boot einen furchtbaren Streit, in dessen Folge Kjell über Bord fiel.



Doch Karl glaubt immer noch daran, dass sein Bruder lebt. Heimlich macht er sich auf die Reise, um Kjell an einem Ort zu suchen, den nur die beiden kennen. Denn als Kjell zehn war, sind er und Karl von zu Hause abgehauen, um wie Wikinger zu leben. Zum Schutz nimmt er eine Pistole mit, die er in Jakobs Atelier gefunden hat.



Karl verirrt sich auf seiner Suche und gerät in Panik, doch da erscheint Kjell und rettet ihn. Kjell bringt den völlig durchgefrorenen Karl in eine kleine Hütte tief im Wald, wo er sich versteckt gehalten hat. Er eröffnet Karl, dass er nicht wisse, ob er zurückkommen werde.



Für Karl ist das in Ordnung, da er weiß, dass Kjell am Leben ist, und weil er sich mit einem gemeinsamen Selfie verabschieden kann. Bevor Karl zurück zu seinen Eltern geht, schenkt er Kjell die Pistole von Jakob.



Zurück bei seinen Eltern, zeigt Karl den beiden das Selfie von Kjell und bringt damit erneut eine Entwicklung in Gang, die alles Bisherige infrage stellt.