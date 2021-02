Nach seiner rauschenden Geburtstagsparty scheint sich seine Angst zu bestätigen, denn Cecile zieht sich von ihm zurück, ohne einen für Kjell erkennbaren Anlass. Er leidet wie ein Tier, hofft auf den gemeinsamen Segeltörn, um sich mit ihr auszusprechen. Denn für Kjell ist klar, dass er und Cecile füreinander geschaffen sind.



Mit dieser Gewissheit offenbart er sich in der Nacht des Unfalls Cecile, die angesichts dieser grenzenlosen Liebe nicht anders kann, als Kjell den wahren Grund für ihre Zurückweisung zu nennen: Sie ist seine Schwester. Die Eltern haben beide jahrelang angelogen.



Für Kjell stürzt eine Welt zusammen. Er flüchtet sich ins Cockpit der Jacht, die mit Charlie am Steuer durch die nächtliche Ostsee gleitet. Charlie lässt ihn allein, und Karl, der Kjells seltsame Stimmung spürt und auf sich bezieht, fängt an, wirr auf ihn einzureden. Die Situation zwischen den beiden Brüdern eskaliert, und Karl wirft die Kajaks über Bord. Kjell will ihn daran hindern und fällt dabei über die Reling in die Ostsee. Die Jacht rauscht von ihm weg, und Kjell muss in den Wellen um sein Leben kämpfen.



Er schafft es, sich auf eins der Kajaks zu retten, und paddelt ans Ufer. In dem Gefühl, von allen verraten worden zu sein, vertraut er sich Jonas an. Für Kjell ist Jonas der Einzige, auf den er sich verlassen kann, der ihn nicht belogen hat. Und so entscheidet er sich, zumindest vorerst, auf Jonas' Hof unterzutauchen. Dass auch Jonas nur ein Spiel spielt, in dem es um Rache und Verrat geht, ahnt Kjell nicht.



Er ist begeistert von der Gruppe um Jonas und will um jeden Preis Teil von ihr sein, auch wenn ihn immer wieder das Heimweh nach seiner Familie und seinen alten Freunden packt. Doch Jonas ist von Kjells emotionaler Bedürftigkeit zunehmend überfordert. Und als Kjell Jonas' Integrität infrage stellt, nachdem er mitbekommen hat, dass Jonas und Sabine miteinander ins Bett gehen, gibt Jonas Kjell eine Bedenkzeit, die Kjell außerhalb der Gruppe verbringen soll. Danach muss er sich endgültig entscheiden, ob er dazugehören will oder nicht.



Kjell zieht sich in die alte Waldhütte zurück, wo er sich schon als Kind mit Karl versteckt hat. Dort findet ihn Karl. Die Brüder verabschieden sich voneinander, Kjell hat sich entschieden, mit Jonas mitzugehen.



Doch als Kjell zum Hof zurückkommt, muss er feststellen, dass die Gruppe weg ist. Jonas hat ihn ebenso im Stich gelassen wie alle anderen, die ihm wichtig sind. In seiner Verzweiflung über den erneuten Verrat ist Kjell kurz davor, sich mit der Waffe, die er von Karl bekommen hat, das Leben zu nehmen. In diesem Moment tauchen Sabine und Bernd auf. Mit der Waffe in der Hand tritt er ihnen entgegen.