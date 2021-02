Sie versucht, an das Überleben von Kjell zu glauben, doch nach ein paar Tagen muss sie sich eingestehen, dass ihr Sohn nicht mehr lebend gefunden werden kann. Neben der unfassbaren Trauer über den Verlust muss sich Sabine mit dem Misstrauen ihres Ehemannes Bernd auseinandersetzen, der seinen Freund Jakob verdächtigt, die Unwahrheit über den Hergang des Unfalls zu erzählen.



Dazu kommt, dass Jakobs Bruder Jonas immer mehr in Sabines Leben dringt, und sie hat Angst, dass der Unfall etwas mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit zu tun haben könnte. War es vielleicht kein Unfall? Sabine kämpft um den Zusammenhalt der Familien. Aber vor allem kämpft sie auch darum, das Paradies dieser Insel zu erhalten. Denn dieses Paradies ist lebensnotwendig für ihren autistischen Sohn Karl, der während des Unfalls mit an Bord war und schwer traumatisiert ist.



Gerade als es Sabine geschafft hat, die Familien in der Trauer um Kjell zu vereinen, wird klar, dass Jakob ein Lügner ist. Er nimmt die Schuld für den Unfall auf sich. Er denkt, er könne mit Bernds Wut und Sabines Schmerz am besten umgehen. Dass diese Bürde, die er auf sich nimmt und die nicht die Wahrheit ist, für seine Frau Charlie und die Kinder enorme Folgen haben könnte, sieht er nicht. Er findet durch den Schmerz zur Kunst und verliert darüber seine Frau und seine Kinder aus dem Blick und beinahe auch sein Leben.