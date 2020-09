Trackers - Rote Spur

Thriller-Serie nach Romanvorlage

Ein islamistischer Anschlag in Kapstadt, der den südafrikanischen Geheimdienst vor seine größte Herausforderung stellt.

Ein Bodyguard, der nur ein Paar seltener Nashörner über die Grenze transportieren will und in eine blutige Auseinandersetzung gerät.

Eine Journalistin, die Mann und Kind verlässt und sich in einen falschen CIA-Agenten verliebt.

Und eine Diebin, die sich an einer Handvoll Blutdiamanten die Hände verbrennt.



In seinem Roman "Rote Spur" ("Trackers") erzählt Südafrikas bekanntester Krimi-Autor Deon Meyer von seinem, auch viele Jahre nach dem Ende der Apartheid zerrissenen, Heimatland, in dem sich die unterschiedlichsten Kulturen zu einem spannungsvollen Melting Pot mischen.



Wo Arm und Reich nah beieinander liegen, internationale Geheimdienste ihre ureigenen Interessen verfolgen und Gewalt und Korruption an der Tagesordnung sind.