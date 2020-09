Trackers - Rote Spur (1)

Durch den Tod des Spitzels wird der südafrikanische Geheimdienst, kurz PBI genannt, auf die Terrorgruppe "Alajna" aufmerksam. Unter Federführung des international gesuchten Daoud (Emmanuel Castis) ist offensichtlich ein Anschlag auf das Fußballstadion von Kapstadt geplant, in dem in wenigen Tagen ein Freundschaftsspiel zwischen Südafrika und den USA stattfinden soll.



Unter Führung ihrer Chefin Janina (Sandi Schulz) beobachtet die kleine Einheit des PBI die Terrorgruppe Tag und Nacht. Janinas rechte Hand Quinn (Thapelo Mokoena) rät schon früh dazu, "Alajna" hochzunehmen, aber Janina will noch abwarten.