Trackers - Rote Spur (2)

Kurz zuvor, in einem anderen Teil Kapstadts, verlässt Hausfrau Milla (Rolanda Marais) ihren gewalttätigen Ehemann und den gemeinsamen Sohn. Sie heuert als Rechercheurin beim südafrikanischen Geheimdienst PBI an und kommt schnell einem seltsamen Vorfall auf die Spur. An der Grenze zwischen Simbabwe und Südafrika wurden zwei Tote gefunden.