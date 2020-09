Trackers - Rote Spur (3)

Gerade ist der US-Amerikaner Lucas Becker (Ed Stoppard) in Kapstadt gelandet, da wird er schon am Rande der Townships überfallen und ausgeraubt. Der Leihwagen ist weg, aber noch schlimmer, 300 000 Dollar, die nicht einmal ihm selbst gehören. Schnell findet Lucas heraus, dass die Diebe für Gangsterboss Inkunzi (Sisanda Henna) arbeiten, den er anruft und die Herausgabe der Diebesbeute fordert.



Abgehört wird sein Anruf von Milla (Rolanda Marais), die seit Kurzem für den südafrikanischen Geheimdienst PBI arbeitet und alle Anrufe checkt, die in Zusammenhang mit Inkunzi und der Terrorzelle "Alajna" stehen. Wie es der Zufall will, ist Lucas in einem Hotel ganz in der Nähe ihrer Wohnung abgestiegen, und als sie ihn in einer Bar entdeckt, spricht sie den attraktiven Amerikaner an. Die beiden finden Gefallen aneinander und verabreden sich für den nächsten Abend. Ein Spiel mit dem Feuer, denn Lucas ist nicht der, der er zu sein vorgibt.



Währenddessen statten Janina (Sandi Schultz) und ihre rechte Hand Quinn (Thapelo Mokoena) Gangsterboss Inkunzi in seiner Villa in Camps Bay einen Besuch ab. Was weiß er von "Alajna" und geschmuggelten Blutdiamanten? Großspurig weist Inkunzi alles von sich, doch er gerät immer weiter unter Druck. Denn: Solange er die Diamanten nicht herbeischaffen kann, erhält er von Osman (Brendon Daniels) und dessen Leuten kein Geld.



Und Inkunzi bekommt weiteren Besuch. Lemmer (James Gracie) taucht noch in derselben Nacht bei ihm auf und will Informationen. Lemmer hat noch eine Rechnung mit dem skrupellosen Gangsterboss offen, der ihn an der Grenze zu Simbabwe überfallen und seinen Fahrer getötet hatte. Doch vor allem will er wissen, wo die verschwundene Diamantendiebin Flea (Trix Vivier) zu finden ist. Es kommt zu einem tödlichen Schusswechsel.