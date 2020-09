Während Andri (Ólafur Darri Ólafsson) zunächst einen der Verdächtigen, Torfi (Vignir Rafn Valþórsson), in Untersuchungshaft nimmt und erfolglos versucht, ihm weitere Details über "Thors Hammer" zu entlocken, gelingt dessen Bruder Skúli (Sigurbjartur Sturla Atlason) die Flucht. Mit einem Großaufgebot wird er in der kargen Wildnis im Norden Islands gesucht.



Mithilfe von Aron (Stormur Jón Kormákur Baltasarsson), dem Freund von Andris Tochter Thórhildur (Elva María Birgisdóttir) und Sohn des Mordopfers Finnur (Guðjón Davíð Karlsson), gelingt es der Polizei, eine erste Spur zu "Thors Hammer" zu finden. Doch was sie entdecken, beunruhigt Andri, Ásgeir (Ingvar E. Sigurðsson) und Hinrika (Ilmur Kristjánsdóttir) zutiefst: Offenbar planen die Rassisten einen Anschlag auf Bürgermeisterin Hafdís (Jóhanna Vigdís Arnardóttir).



Wird es Andri gelingen, die Pläne von "Thors Hammer" rechtzeitig zu durchkreuzen? Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.