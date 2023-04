Dem Expo-Team gelingt es, eine Katastrophe im Umfeld eines Büros der linken Partei "Die Progressive Allianz" zu verhindern. Eine Autobombe sollte eine Kettenreaktion mit Gasexplosionen in mehreren Wohnhäusern auslösen. Nach dem erfolgreichen Einsatz bittet DSU Hamilton (Nadine Marshall) Lana (Vicky McClure) darum, in ihrem Team als Beraterin mitzuarbeiten. Denn die mutige Bombenentschärferin lag mit ihren Vermutungen bisher immer richtig.



Während einer Lagebesprechung erhält Lana schließlich eine Textnachricht von ihrem spurlos verschwundenen Kollegen John (Kris Hitchen), der nun dringend verdächtigt wird, zu den Drahtziehern der Bombenserie zu gehören. Er schickt Lana eine Zahlenkombination, die sich mit einem Vorfall in der afghanischen Provinz im Jahr 2009 in Verbindung bringen lässt. Damals waren sieben alliierte Soldaten bei einem angeblichen Unfall ums Leben gekommen. Wenig später wird John bewusstlos in einer Kirche aufgefunden.



Derweil ist das Expo-Team im Stadtteil Deptford im Einsatz. Lana und ihre Kollegen durchsuchen den Saal, in dem die Ergebnisse einer Nachwahl zum britischen Unterhaus vorgestellt werden sollen. Alles scheint in Ordnung zu sein. Als später die Labour-Politikerin Ayesha Campbell-Khan (Salima Saxton) als Gewinnerin gefeiert wird, macht sich Erleichterung breit. Doch die "Kreuzritter" haben noch ein letztes Ass im Ärmel.