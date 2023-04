Die Handlung der britischen Thriller-Serie beginnt an einem heißen Sommertag in London. Die Explosives Officers (Expo) der Polizei werden zu einem Einsatz in die belebte Wohnsiedlung Westhaven Estate gerufen. Dort soll sich angeblich in einem Apartment eine Bombe befinden.



In der verdächtigen Wohnung werden eine Frau und ein Kind gefesselt aufgefunden. Sie wissen nicht, was mit dem Familienvater Andy Phelan (Rick Warden) passiert ist. Die beiden erfahrenen Bombenspezialisten Lana Washington (Vicky McClure) und Joel Nutkins (Adrian Lester), die schon für das Militär in Afghanistan tätig waren, entschärfen einen Sprengsatz im Bad. Dieser entpuppt sich zwar als harmloses Feuerwerk, doch die Gefahr ist noch nicht gebannt.



Denn vor dem Haus entdeckt das Expo-Team schließlich den vermissten Andy, der im Kofferraum seines Autos gefangen ist. An seinem Körper wurde ein Sprengsatz befestigt, den Lana und Joel schließlich unschädlich machen können. Die Erleichterung ist groß.



Wenig später fällt Joel allerdings ein verdächtiger Van auf.



"Line of Duty"-Star Vicky McClure spielt die toughe Bombenentschärferin Lana Washington, die es in dieser hochexplosiven Miniserie mit wechselnden Gegnern zu tun bekommt. "Bodyguard"-Produzent Jed Mercurio holte die viel beschäftigte Britin an den Set, die nicht nur die meisten ihrer Actionszenen selbst drehte, sondern auch Stunden in den Spezial-Schutzanzügen agieren musste, die schwerer waren als sie selbst.



Auf die Idee zu dieser spannenden Serie kam Daniel Brierley, Drehbuchautor und Vater zweier kleiner Kinder, als er in einer von vielen schlaflosen Nächten auf YouTube die BBC-Dokumentation "The Long Walk" aus den 70er-Jahren entdeckte. Diese erzählt vom Alltag einiger Bombenentschärfer in Nordirland, die bei jedem Einsatz ihr Leben aufs Spiel setzen müssen.



Und er war fasziniert von den coolen Typen, die sich einen tief im menschlichen Mindset verwurzelten Instinkt abtrainieren mussten: Wenn du in eine Gefahrensituation kommst, lauf davon. Diese Spezialisten jedoch müssen sich mitten hineinbegeben in die Gefahr.