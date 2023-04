Lana (Vicky McClure) trauert um ihren Bruder Billy, der durch eine Autobombe ums Leben kam. Als Thom (Mark Stanley) ihr anbietet, bei ihm einzuziehen, um ihr mehr Halt geben zu können, lehnt sie ab. Sie weiß inzwischen nicht mehr, wo sie emotional steht. Unmittelbar nach Billys Tod hatte sie Trost in Karls (Warren Brown) Armen gesucht und die Nacht mit ihm verbracht. Und sie trifft sich erneut mit Karl, weist aber auch alle Hilfsangebote von seiner Seite zurück. Lana möchte unbedingt sofort wieder zurück zur Arbeit und den Bombenlegern endgültig das Handwerk legen. DSU Hamilton (Nadine Marshall) ist einverstanden, allerdings nur unter der Bedingung, dass Lana regelmäßig eine Psychotherapeutin aufsucht.



Derweil haben die Ermittlungen gegen John ergeben, dass ihm nichts vorzuwerfen ist. Lana bittet ihren Kollegen um Entschuldigung und arbeitet beim nächsten Einsatz mit ihm zusammen. Eine weitere Bombe ist nämlich an der University of South London entdeckt worden, wo eine politische Diskussion stattfinden sollte. Lana und John stellen fest, dass an dem Sprengsatz zwei Mobiltelefone angebracht sind. Gerade rechtzeitig entdeckt ein Scharfschütze im gegenüberliegenden Gebäude eine verdächtige Person.



Es handelt sich um den Rechtsextremisten Frank Welsh (Russ Bain), den der Geheimdienst bereits als Verdächtigen identifiziert hatte. Offenbar will Walsh die Bombe via Handy gerade zünden, doch ein gezielter Todesschuss verhindert die Explosion. Als es wenige Minuten später dennoch zur Detonation kommt und Lanas Kollege John ohne Erklärung das Weite sucht, bricht die Hölle los. Und Lanas schlimmster Verdacht bestätigt sich.