Obwohl der leitende Ermittler DI Thom Youngblood (Mark Stanley), der mit Lana (Vicky McClure) privat liiert ist, sie lautstark auffordert, die Moschee sofort zu verlassen, gibt die Bombenspezialistin nicht auf. Sie will den eingesperrten Mann, Ali Hussein (Moe Idris), unbedingt retten. Doch die Zeit läuft ihr davon.



Ihrem Kollegen Danny (Eric Shango) gelingt es, Lana rechtzeitig nach draußen zu bringen, bevor hinter ihnen das Minarett in die Luft fliegt. Kurz darauf bekennt sich die rechtsextreme Gruppe "Die Kreuzritter" zu dem Anschlag. Lanas Kollegin, die Datenanalystin Sonya (Kerry Godliman), findet heraus, dass es sich um den gleichen Sprengstoff wie in Westhaven handelt. Das Material ist hochexplosiv und eigentlich nur für Militärangehörige zugänglich.



Derweil wartet auf das Expo-Team schon der nächste Einsatz. Lana kann eine Bombe vor der LGBT-Bar "The Five Oaks" entschärfen, obwohl sie währenddessen aus einer benachbarten Wohnung beschossen wird. Sie vermutet, dass ein Insider mit militärischer Ausbildung an der Anschlagsserie beteiligt ist.



Sie bricht den Spind ihres Kollegen John Hudson (Kris Hitchen) auf, der mit seinen ausländerfeindlichen Sprüchen immer wieder negativ auffällt. Sie findet einen Stadtplan, in dem alle Anschlagsziele mit weiteren Informationen eingezeichnet sind.