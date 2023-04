Nur vier Tage nach dem verheerenden Bombenanschlag in Westhaven, bei dem Joel (Adrian Lester) und 17 weitere Menschen ums Leben kamen, ist Lana (Vicky McClure) wieder mit dem Expo-Team im Einsatz. In dem Linienbus, zu dem sie und ihr Kollege Danny (Eric Shango) gerufen werden, hat allerdings nur jemand eine Tasche vergessen, in der sich die verdächtigen Kabel schnell als harmlose Kopfhörer entpuppen.



Für Lana steht eine weitere Herausforderung an, für die sie all ihre Kraft braucht: die aufwendige Begräbniszeremonie für ihren geliebten Kollegen und Freund Joel Nutkins. Nach der emotionalen Trauerfeier und dem anschließenden feuchtfröhlichen Besäufnis in der Kneipe, bei dem Lana den sympathischen Karl (Warren Brown) kennenlernt, gehen die Ermittlungen im Fall Westhaven weiter.



In diesem Zusammenhang untersuchen Polizei und Expo-Team eine Bombenwerkstatt in einer stillgelegten Fabrik. Lana hat den Verdacht, dass es sich um eine fingierte Location handelt, mit der die Ermittler auf eine falsche Fährte gelockt werden sollen.



Derweil machen Rechtspopulisten islamistische Terroristen für das Attentat verantwortlich. Die nächste Bombe wird allerdings in einer Moschee gefunden. Als Lana den an einer Tür befestigten Sprengstoff in Augenschein nimmt, entdeckt sie im Raum dahinter einen angeketteten Mann. Die Bombenspezialistin versucht alles, um sein Leben zu retten. Der Zeitzünder lässt ihr aber nur noch drei Minuten.