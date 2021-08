Anziehungskräfte Deutschlandpremiere

Ray hat nach einem schweren Trainingsunfall ihre Karriere als Leistungssportlerin beendet. Sie ist erstmals von zu Hause ausgezogen und freut sich auf die neue Unabhängigkeit in London.



Was in den ersten Sekunden ihres Kennenlernens schon klar ist, verstärkt sich in der neu gegründeten WG immer mehr: Alle drei fühlen sich sehr zueinander hingezogen. Und alle drei verbieten sich dieses Gefühl.