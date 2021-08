Turbulenzen Deutschlandpremiere

Ray ist am Boden zerstört über die Trennung von Gemma und Kieran. Ihre gerade begonnene Ausbildung als Flugbegleiterin leidet unter dem Chaos in ihrem Leben. Während Ray versucht, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, gelangen Gemma und Kieran in Finnland zu einer folgenschweren Erkenntnis.