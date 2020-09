Kleine Fälle

Nebenbei muss sich der neue Richter Hans Bachleitner auch noch um seine Fahrerin Frieda Mirko kümmern, die versehentlich in Konflikt mit den Gesetzeshütern gerät. Mit zwei Vorstrafen im Gepäck hat Frieda schlechte Karten.



In seinem ersten Fall muss Hans Bachleitner über die Klage einer schwangeren Frau entscheiden, die einen folgenschweren One-Night-Stand in einem Hotel hatte. Sie kennt lediglich den Vornamen des Mannes - doch der Hoteleigentümer verweigert die Herausgabe der Daten.



Wütend über Hans Bachleitners Vorgehen in dem Fall reagiert Frieda Mirko ihre Wut an einer halbvollen Bierdose ab und trifft damit ausgerechnet einen Polizisten an der Stirn. Für Frieda eine Bagatelle, nicht aber für Polizei und Staatsanwaltschaft. Auch der zweite, vermeintlich "kleine" Fall entpuppt sich als vielschichtig und führt Bachleitner schließlich auf die Spur vieler weiterer Vergehen.