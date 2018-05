Folge 3: Ein Bauer im Anzug

Frieda Mirko ist krank - Sommergrippe! Kurzerhand entschließt sich Max Althammer, selbst mit Friedas Auto zum Amtsgericht zu fahren. Doch auf dem Weg macht der Oldtimer schlapp, und Max Althammer benötigt eine Mitfahrgelegenheit. Der Retter in der Not stellt sich als Sepp Brenner heraus - über den Althammer ein Urteil fällen soll. Und so steckt der Richter in einem Dilemma.