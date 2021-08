Sabrina um die 30: "Ich will aber alles haben, und ich krieg’s auch."

Die Vorliebe für ältere Männer liegt offenbar in den Genen. Als Tinas jüngere Schwester fühlt auch sie sich zu reiferen Jahrgängen hingezogen, ist verheiratet mit dem doppelt so alten Schauspieler Metz. So ganz will ihr Olaf dennoch nicht aus dem Kopf - kein Wunder, hatte sie doch mit ihm den besten Sex ihres Lebens. Hält zur Clique nur noch sporadisch Kontakt und konzentriert sich auf Wichtigeres: ihre Karriere zum Beispiel. Gerade startet die ehrgeizige Sabrina als TV-Moderatorin einer neuen frechen Live-Sendung durch: einer Sex-Talkshow. Ihr erster Anrufer: Olaf.

Sabrina um die 50: "Bei Männern hatte ich nie das Gefühl, dass sie einfach nur was machen für mich - ohne Absichten."