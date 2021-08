Babyboomer

Tina Schneider, fast schon zu alt für ihren Job als Model, wartet sehnsüchtig darauf, schwanger zu werden, um dann Frank zu heiraten. Frank Schott, ein wahrer Motorrad-Fan, hält sich mit einer Werkstatt für Oldtimer über Wasser. Werner Carlo, gelernter Fotograf und das Chaos in Person, tätigt verschiedene Geschäfte, um an das große Geld zu kommen. Carola, Carlos Frau und Mutter seines Kindes, gelingt es immer wieder, alles ins rechte Lot zu bringen. Sabrina Schneider, Schwester von Tina, TV-Moderatorin, geht mit weiblicher Raffinesse ihren Weg ins Rampenlicht. Olaf Heinkel ist der Ex-Freund von Sabrina, und seiner ungetrübten Karriere als Rechtsanwalt steht ein getrübtes Privatleben gegenüber. Tina, Frank, Carlo, Carola, Sabrina und Olaf müssen nun Entscheidungen treffen. Alle sechs stehen mit beiden Beinen auf dem Boden, haben aber immer noch Träume.



Während Frank und Tina in Sachen Familienerweiterung aktiv sind, werden Pizzabäcker Carlo vom italienischen Konkurrenten Gino die vier Reifen seines Wagens zerstochen. Die Clique übt, nachdem sie sich beim traditionellen Bowling-Abend heißgeredet hat, Rache: In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wird per Heißluftkleber Ginos Auto niet- und nagelfest verschlossen.



Tina ist überglücklich. Nach zweijährigem Mühen hat es endlich geklappt: Sie ist schwanger. Auch Olaf hat Grund zur Freude: Sabrina hält sich zurzeit in der Nähe auf. Für beide folgt die Ernüchterung auf dem Fuß: Während einer Disco-Präsentation bekommt Tina ihre Tage, und Sabrina lässt Olaf voll abblitzen. Nun muss Frank einen Urologen aufsuchen, und Olaf macht seinem Ärger als erster Anrufer in Sabrinas Fernsehshow Luft.