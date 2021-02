Kapitel 2 Sechsteilige Dramaserie mit Aylin Tezel

Alex vermutet einen Zusammenhang zwischen dieser Leihmutterschaft und der Entführung ihres eigenen Kindes. Auch zwischen der dubiosen Agentur "Pro Bono-rum", die den Küfners die Leihmutterschaft illegal vermittelt haben könnte, und dem mittlerweile inhaftierten Gabor scheint es eine Verbindung zu geben. Alex will Nowak von diesem Zusammenhang überzeugen, doch dieser blockt ab. Als Alex Gabor im Gefängnis erneut vernehmen will, kommt sie zu spät. Er wird tot in seiner Zelle aufgefunden.