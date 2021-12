Mit einer Überraschung beginnt auch der nächste Morgen: Herr Hohlbein empfängt Specht mit einem Blumenstrauß, zwar nicht zur Hochzeit gedacht, mehr als Zeichen des Triumphes: Der Schulrat hat sich angesagt. Und wirklich: Nach einigen merkwürdigen neuen Eindrücken ist der Schulrat überzeugt, dass dem Chaos am Erich Kästner-Gymnasium ein Ende bereitet werden muss.



Während Specht und Frau Anselm in dieser Situation beschließen, endlich Brüderschaft zu trinken, macht Frau Thymian im Sekretariat eine Entdeckung, die Knospe als Einbrecher entlarvt. Während Polizeikommissar Möbius das plötzliche Verschwinden Knospes feststellen muss, beobachtet Tobias Knospe in der Schule bei geheimnisvollem Tun. Obwohl schließlich Knospe auf frischer Tat ertappt wird, versucht er trotzdem noch, die Schule in Brand zu setzen. Umsonst - Tobias hat das Benzin in den Kanistern durch Wasser ersetzt.



Als alle Tobias danken wollen, lädt er zum Entsetzen des Hausmeisters Tannhäuser alle zu einer Feier ein: Er wird sich mit Emilie Tannhäuser verloben. Auf Dr. Specht aber wartet vor der Feier noch ein großer Schreck: Als kommissarische Nachfolgerin für Frau Anselm erscheint eine gute Bekannte von Krähenwerder: Fräulein Conradi. Doch Specht wäre nicht Specht, wenn er sich entmutigen ließe.