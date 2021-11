Das verschwundene Mädchen

Erst das an Specht gegebene Versprechen ihres Vaters, sie anstatt in den Iran in ein Schweizer Mädchenpensionat zu schicken, lässt sie freiwillig zurückkehren. Nach all den Aufregungen glaubt Specht, auch noch Grund zur Eifersucht zu haben: Sein alter Freund Schopenhauer und Lilo von Barnim finden ganz offensichtlich Gefallen aneinander.