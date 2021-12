Und die Ehefrau des Angebeteten kommt sogar in die Schule, um sich Julias Einmischungen in ihre Ehe sehr nachdrücklich mit einer Ohrfeige zu verbitten. Julias Mitschüler Philip Schnabel ist heimlich in sie verliebt und versucht, sie so gut wie möglich aufzumuntern. Er gibt ihr sogar die Lösungen der bevorstehenden Mathearbeit. Doch längst hat der Mathematiklehrer Hohlbein bemerkt, dass sich jemand an den Aufgabenblättern zu schaffen gemacht hat und dem Betrüger mit falschen Lösungswegen eine Falle gestellt.



Dass Philip bei dem Betrug Hilfe hatte, erfährt Specht erst, als Lehrer Luther ihm seine Abmachung mit Philip beichtet. Er hat die Lösungen für Philip aus Hohlbeins Schrank entwendet und im Gegenzug dafür von Philip Aufputschtabletten erhalten, ohne die er inzwischen den Unterricht nicht übersteht.



Specht erhält unvermuteten Besuch, der zunächst eher seiner Badewanne als ihm zu gelten scheint: Doch dann erzählt ihm Sunny vom Tod ihrer Mutter und bittet um Hilfe.