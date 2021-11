Eine Herzensangelegenheit

Während Anita ihm Modell sitzt, erregt das abgeschlossene Sekretariat Hofers Aufmerksamkeit, vermutet er doch Specht bei Anita Kufalt.



In zwielichtige Situationen wird Specht auch durch zwei seiner Schülerinnen gebracht. Er begleitet Irina, die vermutet, ein Kind zu bekommen, auf ihre Bitte hin zum Frauenarzt. Was jedoch Maxi mit Paulines Hilfe in seinem Zimmer treibt, macht selbst ihn ratlos. Zwar kann er Maxis Mutter am nächsten Tag über das nächtliche Ausbleiben der Tochter beruhigen, aber wie Maxi von ihrer aussichtslosen Liebe zu ihrem Lehrer zu heilen ist, das weiß er nicht.