Auf die Hilfe Mathildes muss Specht dieses Mal verzichten, denn sie, deren Artikelserie gegen die "Freunde der alten Schule" gestoppt wurde, soll plötzlich zu einer Recherchereise in die USA. So sucht sich Specht Fanny Moll zur Unterstützung.



Obwohl Emines "Verlobter" alles Geld zurückhaben will, dass er in Özals Gaststätte gesteckt hat, können sich Specht und Fanny mit Emines Vater verständigen. Aber Emines Bruder sieht die Dinge anders und bedroht Emine mit dem Messer. Sportlehrerin Gesine kann Schlimmeres verhindern. Als die Polizei naht, springt er in Panik von der Fähre ins Wasser. Ausgerechnet Timm rettet ihn vor dem Ertrinken.