Doch Resls Bruder will den Versuch, die Wahrheit ans Licht zu bringen, vereiteln, und so ist das Ergebnis der Untersuchung der Bodenprobe erst einmal überraschend.



Der neue Lehrer, Herr Kneifer, wird erwartet: Zunächst aber taucht Spechts alter Bekannter, Hausmeister Lurch, auf und wird für den neuen Lehrer gehalten. Die Probe als Lehrer besteht er spielend. Doch die Ankunft des "richtigen" Herrn Kneifer beendet Lurchs Gastspiel.

Direktor Böck ist mit Specht sichtlich zufrieden und sieht in ihm seinen potentiellen Nachfolger. Erst einmal soll Specht zumindest zeitweise im Internat wohnen.



Dörte und Sportlehrer Lohmann tun indessen alles, um Dörtes Schwimmkarriere voranzutreiben. Lukas scheint in Frau Fendel wirklich eine Abnehmerin für Drogen gefunden zu haben und kann mit der Rückzahlung seiner Schulden an Katzer beginnen.