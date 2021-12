Ohnehin würde Specht ja nur an das Angebot seines ehemaligen Celler Schuldirektors denken. Der will ihn nämlich von Potsdam auf die Internatsinsel Krähenwerder in Berlin holen. Und Lehrer in diesem Internat zu werden, das reizt Dr. Specht sogar dann noch, als er den ersten Besuch auf der Insel hinter sich hat und einige der gewiss nicht einfachen Inselbewohner kennengelernt hat.



Fräulein Conradi beispielsweise oder Lehrer Dumbeck, den Hausmeister Herrn Lurch, der vor leeren Bänken Schulunterricht abhält, und die etwas rätselhafte Biologin Mathilde Möhring. Doch auch eine alte Bekannte trifft Specht auf der Insel: Frau Kufalt hat Potsdam schon etwas früher Richtung Krähenwerder verlassen. Und die neuen Schüler? Ihr Einstand bei Dr. Specht: Sie versenken seine "Ente" im See.