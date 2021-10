Auch Specht, von Irina alarmiert, kann nicht mehr verhindern, dass sie von Stahnke in der Wohnung entdeckt und des Hausfriedensbruchs bezichtigt werden. Als das Schülercafé von Paula kurz vor der Eröffnung zerstört und mit rechtsradikalen Parolen beschmiert ist, vermutet Specht einen Racheakt Stahnkes.



Specht erhält einen neuen Stellvertreter: Herrn Windisch aus Kassel. Als er die Schule zum ersten Mal inspiziert, traut er seinen Augen kaum: Zeichenlehrer Bliese hat den Unterricht in der 10a in eine wilde Tanzstunde verwandelt. Hoffnung gibt es für Pünktchen bei der ersten Begegnung mit seinen leiblichen Eltern: Er wird nicht zu einer Entscheidung zwischen seinen Adoptiveltern und seinen leiblichen Eltern gezwungen.