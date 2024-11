Erste Ermittlungen führen Jana und ihren Kollegen Christoph zu Silke Momsen, die Ehlers heiraten wollte. Doch Silke ist noch verheiratet mit dem tschetschenischen Flüchtling Beslan. Dieser arbeitet in einer Tankstelle in Schleswig, die beiden leben getrennt. Alles deutet auf eine Beziehungstat hin.



Janas Ehemann Niko wird spätabends in einen Überfall auf die Tankstelle verwickelt. Beslan, der Dienst hat, bagatellisiert den Vorfall. Doch nach Nikos Erzählungen schöpft Jana Verdacht. Sie überprüft die Videos der Überwachungskamera: Es ist deutlich zu sehen, wie Beslan die Diebe mit einem Elektroschocker in die Flucht schlägt. Jana spult das Video zurück und macht eine weitere Entdeckung: In der Nacht, in der Dirk Ehlers ermordet wurde, war er in der Tankstelle. Er und Beslan hatten tatsächlich Streit.



Eine weitere Obduktion ergibt, dass die Leiche am Kopf Wundmale eines Elektroschockers aufweist, die bisher übersehen wurden. Beslan streitet die Tat vehement ab. Erst, als seine Anwältin Kirsten Lorenzen zu den Verhören dazukommt, gesteht der Tschetschene den Mord.



Damit ist für Dezernatsleiter Arne Brauner der Mordfall "Dirk Ehlers" abgeschlossen. Doch noch ein zweiter Fall beschäftigt das Dezernat: Der Flüchtling Adrian Rosca wird von seiner moldawischen Ehefrau mit einem Messerstich schwer verletzt – er war ebenfalls mit einer Deutschen verheiratet.



Seine Ehefrau Enrici arbeitete, wie auch Dirk Ehlers' zukünftige Frau, für eine Zeitarbeitsfirma. Beide hatten sich auf Scheinehen mit Ausländern eingelassen. Jana und ihr Kollege Matthias Hamm ermitteln weiter. Der Mordfall "Dirk Ehlers" erscheint im neuen Licht. Gestand Beslan einen Mord, den er nicht begangen hat?