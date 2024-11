Als Jana und ihr Kollege Hamm in der Schule eintreffen, an der Gajewski als Lehrer unterrichtet hatte, wird ihnen ein Video gezeigt, das per E-Mail an den Direktor geschickt wurde. Absender unbekannt. Auf dem Video ist der Lehrer in verwackelten Aufnahmen genau zu erkennen – sie zeigen Gajewski eindeutig beim Sex mit einer minderjährigen Schülerin.



Vermutlich wurde das Video in seinem Segelboot aufgenommen. Könnte es ein Hinweis auf die Mordumstände sein? Jana befragt die Schülerin: Es ist Roxana Wallmann, die Tochter des Hausmeisters. Währenddessen nimmt Hamm Roxanas Vater in die Mangel. Der leugnet, das Video überhaupt zu kennen, und sein Alibi für die Tatzeit ist mehr als dünn.



Auch die Ehefrau des Ermordeten ist schockiert. Sie bestreitet ebenfalls, das Video zu kennen. Und vom Verhältnis ihres Mannes mit einer Schülerin habe sie nichts geahnt. Zur Tatzeit war sie mit ihren beiden Töchtern in Hamburg bei ihren Eltern zu Besuch.



Indes behauptet Rebecca, Roxanas Freundin, Roxana und Wolfgang Gajewski hätten sich schon lange geliebt – es sei also nicht um Sex gegangen, sondern um eine heimliche Liebesbeziehung. Regelmäßig hätten die beiden sich deshalb auf Gajewskis Boot getroffen. Und dabei müsse sie jemand heimlich beobachtet haben, der mit dem Video ihre Liebe in den Schmutz ziehen wolle.



Nur wenig später wird bei einer Durchsuchung der Garage des verdächtigen Hausmeisters in einem Versteck ein Umschlag mit viel Geld gefunden. Roxanas Vater behauptet, er habe beim Poker gewonnen. Doch Jana bleibt skeptisch. Weder glaubt sie wie ihre Kollegen an "böse Mädchen" noch an einfache Lösungen. In ihren Augen teilen die Mädchen zwar ein dunkles Geheimnis, befinden sich aber auch in großer Gefahr. Der erste Mord muss schließlich nicht der letzte gewesen sein.