Der Wahnsinn hat einen Namen: Krieg!

Andreas Herzog: Mein erster Gedanke war: Wie kann man etwas ganz Individuelles aus der Geschichte herausholen, ohne das Format im Ganzen zu verraten. Schließlich ist "Unter Verdacht" ja ein bestens etabliertes Programmformat, und die Hauptfiguren sind gesetzt. Also ging es ganz konkret nur noch darum: vor allem Eva Prohacek besonders gut in die Handlung emotional einzubinden. Was verbindet sie mit Eric Glasner, nicht nur dienstlich, sondern ganz persönlich? Aber das ging alles ganz gut, und das Stammteam Berger-Krause-Anthoff ist sowieso eingespielt. Es war eine Freude, am Set zu beobachten, wie spielend sich die Drei gegenseitig die Bälle zuwerfen. So entstanden wirklich tolle Dialoge. Da muss man als Regisseur nur ein bisschen aufpassen, dass es nicht aus dem Ruder läuft und die Schauspieler sich vergaloppieren.



So hat die Arbeit verdammt viel Spaß gemacht. Deshalb freue ich mich auch schon auf den nächsten "Unter Verdacht"-Film, den ich im September inszeniere. Und Senta Berger ist einfach eine Klasse für sich. Sie ist so charmant. Auf der einen Seite verhält sie sich am Set wie jedes andere Teammitglied, aber durch ihre Erscheinung fällt sie trotzdem auf. Diese Frau ist immer vorbereitet und kann gleichzeitig so toll improvisieren, dass sie Dinge lebendig werden lässt.