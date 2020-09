Philipp Moog wurde 1961 in München geboren. Von 1984 bis 1987 wurde er an der Neighbourhood Playhouse, School of the Theatre, New York, zum Schauspieler ausgebildet. 1987 war er dort Mitglied von Joanne Woddward's Acting Group und belegte von 1984 bis 1986 Sprechtraining an der Juillard School.