Rosalie Thomass, geboren 1987 in München, sammelte ihre ersten schauspielerischen Erfahrungen am Münchner Volkstheater und im Jugendclub der Münchner Kammerspiele. Bereits während ihrer Schulzeit übernahm sie Hauptrollen in den Hochschulfilmen "Emily will sterben" (2003) und "Gefühlte Temperatur" (2004).