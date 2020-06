Das bringt Eva in einen Gewissenskonflikt, denn sie ist vor einigen Jahren Vormund von Cem gewesen. Sie fragt sich, warum das kompromittierende Video erst jetzt auftaucht und welche Absicht dahintersteckt. Währenddessen macht die Bundesanwaltschaft Druck im Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen.



Gleichzeitig versucht der Verfassungsschutz, sein Versagen zu vertuschen. Dr. Reiter, Evas Vorgesetzter, steckt seinerseits in finanziellen und privaten Schwierigkeiten und treibt sein eigenes Spiel. Um die Wahl in seinem Interesse zu beeinflussen, gibt Reiter den Namen des türkischstämmigen Polizisten an die Presse.



Bei ihren Ermittlungen stoßen Eva und ihr Kollege André Langner schließlich auf einen V-Mann des Verfassungsschutzes. Als Eva dieser Spur allein nachgeht, erleidet sie in einer abgelegenen Fabrik einen Schlaganfall, während ihr ehemaliger Schützling Cem auf Betreiben ihres Vorgesetzten Reiter in Haft genommen wird.