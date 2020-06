Weder Cems besorgte Frau noch Eva können den jungen Polizisten davon überzeugen, der Justiz zu vertrauen. Eva lässt sich aber nicht entmutigen und kämpft weiter gegen alle Widerstände, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Gegen den Willen ihres Vorgesetzten Claus Reiter sucht sie auch weiter nach dem V-Mann. Dieser steht außerdem unter dem Verdacht, einen arabischen Geschäftsmann ermordet zu haben, was aus politischen Gründen auch nicht weiter verfolgt wurde.



Es ist offensichtlich, dass in Zeiten eines Wahlkampfs die Verwicklung des Verfassungsschutzes in einen Anschlag unter den Teppich gekehrt werden soll. Auf der Suche nach dem V-Mann treffen Eva und ihr Kollege André Langner schließlich auf die junge Nichte von Cem, die sich radikalisiert hat, um als muslimische Kämpferin in den Dschihad zu ziehen. Sie führt die Ermittler auf die Spur des V-Mannes, ohne zu ahnen, dass sie selbst von einem arabischen Geheimdienst als Lockvogel missbraucht wird, um einen der Drahtzieher des Anschlags zu stellen.