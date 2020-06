Ein Suizid kann schnell ausgeschlossen werden. Es muss also noch jemanden geben, der sich sonntags auf der Baustelle befand.



Viele Fragen geben Rätsel auf: Warum führte die Bauamtsleiterin Monika Weisshaupt eine interne Untersuchung gegen ihren Stellvertreter durch, stellte ihre Nachforschungen jedoch unmittelbar nach dem Unglück ein? Was hatte der bulgarische Bauarbeiter Metodi Nontchew zum Tatzeitpunkt auf dem obersten Stockwerk der Baustelle mit seinem neunjährigen Sohn Ilian verloren? Und warum verbürgt sich sein Bauleiter Dimitar Zvetanov für ihn?



Als Nontchew erschossen aufgefunden wird, ist endgültig klar, dass größere Interessen hinter den Geschehnissen stecken. Der Münchner Bauunternehmer Gunter Gentner gerät ins Visier der Ermittler. Dessen Angebote bei öffentlichen Ausschreibungen lagen stets konkurrenzlos unter denen der anderen Bewerber.



Der kleine Ilian wird zum wichtigsten Zeugen in einem packenden Fall, in dem Eva Maria Prohacek einmal mehr ihre Fähigkeiten als scharfsinnige, aber auch zutiefst menschliche Ermittlerin unter Beweis stellt.