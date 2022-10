Unterm Apfelbaum - Einsturzgefährdet

Das ländlich Krachgarten im Hessischen: Die seit einem Jahr verwitwete Frieda entdeckt im 200 Jahre alten Fachwerk ihres Erbhofes Heckemellersch morsche Balken. Der örtliche Zimmermannsbetrieb schickt zu Friedas anfänglicher Irritation einen weiblichen Zimmermann: die Gesellin Tinka, die ein vernichtendes Urteil über die Balken spricht. Sie müssen schnellstmöglich saniert werden. Alle! Aber Frieda hat dazu nicht das Geld.



Dafür zieht Tinka überstürzt bei Frieda ein. Kurz vor der Hochzeit entdeckt Tinka, dass ihr Verlobter Hendrik eigentlich lieber Männer mag. Tinka fällt ins Bodenlose. Weil sie nicht weiß, wohin, flieht sie erst mal zu Frieda.



Kurz darauf strandet auch die Denkmalpflegerin Jasmin auf Heckemellersch. Sie hat gerade im nahe gelegenen Marburg die Leitung des Landschaftsdenkmalamtes übernommen, sehr zum Missfallen ihres Mitarbeiters Müllerschön, der selbst gerne Chef geworden wäre. Da Jasmin kein Auto hat, fahren sie gemeinsam zu ihrem ersten Projekt: die Ohmburg, ganz in Friedas Nachbarschaft. Dabei bringt Müllerschöns Fahrstil Jasmin dermaßen aus der Fassung, dass sie ihn panisch zum Bremsen nötigt und aus dem Auto springt. Mangels Busverbindung hängt Jasmin nun in Krachgarten fest und darf ebenfalls bei Frieda unterschlüpfen. Dadurch entdeckt die verzückte Denkmalpflegerin die ungewöhnlich schöne historische Bausubstanz von Heckemellersch.



Zurück in Marburg findet die Behördenleiterin schnell heraus, dass der Hof unter Denkmalschutz steht - was Frieda nicht weiß. Jasmins Renovierungskonzept, das sie ihr kurz darauf freudestrahlend vorstellt, wäre für Frieda kostspieliger Ruin. Überfordert fegt Frieda Jasmin samt Konzept vom Hof. Diese ist sauer angesichts so geballter Ignoranz und leitet ein Verfahren gegen Frieda ein, was Tinka auf den Plan ruft. Sie wäscht Jasmin so gründlich den Kopf, dass diese reumütig versucht, das Verfahren zu stoppen. Was aber den Hof nicht rettet.



Es ist Tinkas Idee, aus der Not eine Tugend zu machen: Jasmin braucht ohnehin noch eine neue Wohnung. Alle drei könnten gemeinsam auf Heckemellersch leben und "nebenbei" das Haus in Eigenleistung renovieren.