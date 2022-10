Umzugskisten stehen auf Friedas Hof. Ihr ist nicht ganz wohl in ihrer Haut. So viel Veränderung! Vor allem fühlt sie sich unwohl bei dem Gedanken, dass die Zimmer ihrer Kinder Elli und Christian jetzt dauerhaft von Tinka und Jasmin bewohnt werden. Aber ohne ihre Hilfe wird sie die dringend notwendige Sanierung von Heckemellersch nicht stemmen können.



Als der Geburtstag von Friedas verstorbenem Mann Hans naht, kündigt Friedas Tochter Elli ihren Besuch an. Sie will nicht, dass ihre Mutter an diesem Tag alleine ist. Intuitiv beschließen Tinka und Jasmin, sich lieber zurückzuziehen. Das aber will Frieda nicht zulassen. Befremdet registriert Elli die neue Wahlfamilie ihrer Mutter. Einmal mehr wünscht sie sich, dass Frieda zu ihr nach Stuttgart zieht. Eine Wohnung hat sie bereits für sie angemietet. Ein Umzug jedoch kommt für Frieda nicht in Frage – vorerst.



Allerdings verwehrt ihr die Bank den Kredit, mit dem sie die Sanierung der maroden Balken bezahlen will. Und Elli und ihr Mann Lasse sind finanziell so knapp aufgestellt, dass sie nicht als Bürgen für Frieda antreten können. Es sind Jasmin und Tinka, die für Frieda einstehen. Heimlich gehen sie zur Bank.



Währenddessen versucht Jasmin das Ohmburger Schloss vor einer Verschandelung durch Kunststoff-Fenster zu bewahren. Für sie kommen nur Vollholz-Sprossenfenster infrage, die sich der ehrenamtliche Schlossverein jedoch nicht leisten kann. Die Fronten verhärten sich. Durch Fabian, den diplomatischen und äußerst sympathischen Schlossgärtner, lernt Jasmin, dass auch andere Prioritäten gültig sein können. Überhaupt: Fabian ist wirklich sehr nett.



Tinka versucht unterdessen, mit Hendrik ins Reine zu kommen. Er hat Angst vor seinem Coming-out und mutet es Tinka zu, sich ständig für die geplatzte Hochzeit von allen als zickig und launisch beschimpfen zu lassen. Tinka mag Hendrik und will ihm die Zeit geben, die er braucht. Aber das ist gar nicht so einfach.