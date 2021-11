Es entspinnt sich ein Katz-und-Maus-Spiel durch die Straßen, Hinterhöfe und Ministerialkammern der Stadt. Dabei darf Oskars Freund und Kollege, Max Liebermann, auf keinen Fall fehlen. Denn nur ihm kann es gelingen, ein psychologisches Profil der Zielperson zu erstellen. Und das Ermittlerduo weiß, dass es lediglich eine Frage der Zeit ist, bevor Kiss zuschlägt.



Parallel nimmt sich Max des jungen Mädchens an, das das erste Opfer gefunden hatte. Es ist verwahrlost und verstört und spricht nicht. Also bringt Max es kurzerhand in sein Elternhaus, um ihm eine Bleibe zu geben.



Die Verfolgungsjagd führt Rheinhardt und Liebermann auch zur verführerischen Danica Novak, einer serbischen Vermieterin, bei der sie sich zu Überwachungszwecken einmieten. Zwischen ihr und Oskar knistert es gewaltig. Doch kann Oskar ihr wirklich trauen?



Im großen Showdown bei der Konferenz auf Schloss Laxenburg müssen Oskar und Max alles geben, um die tickende Gefahr noch rechtzeitig zu entschärfen.